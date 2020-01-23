Глава Башкирии наградил врачей, спасших беременную с ножевым ранением живота и ее ребенка

















УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Глава региона Радий Хабиров наградил Почетной грамотой Республики Башкортостан команду врачей, спасших беременную женщину с глубоким проникающим ножевым ранением живота и ее неродившегося ребенка.

Как сообщало 10 января агентство «Башинформ», в уфимский роддом №3 поступила женщина на 34 неделе беременности с глубоким проникающим ранением живота. Были задеты брюшина, сальник, матка и предплечье ребенка.

«Это был действительно тяжелый случай, но наши замечательные врачи оказали всю необходимую помощь матери и малышу. Большое спасибо за проделанную работу», — поблагодарил команду медиков, участвовавших в спасении беременной женщины и ее ребенка, глава Башкортостана Радий Хабиров.

В числе награжденных — анестезиологи-реаниматологи роддома №3 Владимир Кукушкин и Владислав Романов, акушеры-гинекологи роддома №3 Альберт и Лиана Савины, хирург уфимской больницы №8 Алексей Широков и медсестра детской больницы №17 Ирина Юсенкова.

«Эти самоотверженные врачи в начале января спасли поступившую с глубоким проникающим ранением живота беременную женщину и ее ребенка. Сейчас молодая мама и малыш чувствуют себя хорошо и именно благодаря оперативной и слаженной работе этой бригады настоящих врачей», — написал на своей странице в Фейсбуке Радий Хабиров.

Как подчеркнул глава региона, все они — молодые специалисты, которые не покинули профессию, «не ушли в коммерческую сферу, а трудятся, не покладая рук, в государственной медицине».

«Будем и дальше модернизировать наши лечебные учреждения, создавать комфортные условия для работы медиков и их пациентов, — добавил Радий Хабиров. — В этом году мы запланировали большую работу по обновлению поликлиник и больниц. Постоянно думаем и об улучшении оснащённости стационаров. С тем, чтобы выпускники медицинских вузов приходили в светлые, благоустроенные врачебные кабинеты и ординаторские, оснащённые всем необходимым операционные и родильные залы. Чтобы наши жители получали качественную и высококвалифицированную медицинскую помощь вовремя. Только так мы сможем сохранить ещё больше жизней в нашей республике».

Между тем, как рассказала корреспонденту агентства «Башинформ» Лиана Савина — одна из тех, кто принимал непосредственное участие в спасении беременной женщины и ее неродившегося ребенка, подобное ранение — редкое явление в мировой практике.

«Ножевое ранение беременной женщины, с ранением ребенка — безусловно, явление редкое. На практике нашего третьего роддома такого, пожалуй, еще не было. Операция длилась более часа. Сейчас мама и ребенок в удовлетворительном состоянии, находятся на этапе выхаживания недоношенного ребенка, — сообщила — Мы все очень рады сегодняшней награде, выражаем большую благодарность руководству республики, нашим учителям — в первую очередь, обладателю номинации «Золотой скальпель» Хакиму Мустаеву. Именно благодаря нашим учителям мы смогли оказать качественную медицинскую помощь на высоком уровне».