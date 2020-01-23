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Житель Башкирии, выдавая себя за девушку в интернете, «развел» мужчину на деньги

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Житель Башкирии, выдавая себя за девушку в интернете, «развел» мужчину на деньги Фото: Ксения Калинина

УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Баймакский районный суд Башкортостана вынес приговор в отношении 39-летнего жителя Нефтекамска по статье «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

В пресс-службе прокуратуры РБ сообщили, что в декабре прошлого года мужчина зарегистрировался на сайте знакомств. Он выставил в своем профиле фотографию неизвестной ему девушки и начал от ее имени переписываться с жителем Баймака.

Переписываясь с мужчиной, он жаловался, что очень нуждается в деньгах. Тот пожалел «девушку» и решил ей помочь. Сердобольный потерпевший стал высылать новой «знакомой» деньги безналичным способоми. Общая сумма составила более 34 тысяч рублей.

Их переписка дошла до договоренности о личной встрече, но знакомая из интернета не пришла, а потом и вовсе перестала выходить на связь.

Обманутый мужчина обратился в правоохранительные органы. Стражам порядка удалось установить личность мошенника.

«Обвиняемый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и взыскал сумму причиненного ущерба. Пока приговор в законную силу не вступил», — проинформировали в надзорном ведомстве.

Теги: мошенничество, интернет
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