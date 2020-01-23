Фото: Ксения Калинина В Башкирии в 2019 году количество новорожденных снизилось на 10% Фото: Ксения Калинина

УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане за 12 месяцев 2019 года в республике родились 42 053 ребенка (89% от прошлого года): 21 680 девочек и 20 373 мальчика, девочек на 1307 больше. Данные предоставили в Госкомитете РБ по делам юстиции сообщили.

«В Уфе наибольшее количество записей актов о рождении зарегистрировано в отделе ЗАГС Кировского района (2 883), на втором месте отдел ЗАГС Калининского района (2 592), на третьем первый отдел ЗАГС Октябрьского района (1 958 актов о рождении), всего по городу — более 14 тысяч новорожденных — пояснили в ведомстве. — Несмотря на снижение общего количества актовых записей о рождении, в Аскинском районе рождение увеличилось на 12%, в Дёмском районе — на 4,3%, Ленинском районе — на 4,9%».

По статистическим данным Госкомитета, с января по декабрь прошлого года в Башкортостане зарегистрировано 15 448 первенцев, 15 803 вторых детей, 7 749 третьих детей, 2 111 четвертых и 1 112 пятых и более детей, а также 480 двоен и восемь троен.

Как сообщало агентство «Башинформ», в 2018 году в Башкортостане родились 22 807 девочек и 24 264 мальчика. В отделах ЗАГС было зарегистрировано 47 411 записей актов о рождении, что на 2 258 записей меньше, чем в 2017 году. Зафиксировано рождение 17 334 первенцев, 18 855 вторых детей, 7 917 третьих детей, 2 178 четвертых и 1 033 пятых и более детей, а также 607 двоен и 10 троен. Что касается Уфы, то в столице появились на свет 16 114 новорожденных.