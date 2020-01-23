Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.83 ↓

EUR 68.51 ↑

23 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Нуримановском районе Башкирии у Павловского водохранилища появится спасательный отряд

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Нуримановском районе Башкирии у Павловского водохранилища появится спасательный отряд Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В селе Павловка Нуримановского района Башкирии планируется открыть новый поисково-спасательный отряд.

«В районе Павловского водохранилища активно развиваются базы и дома отдыха, где круглогодично проводятся массовые спортивные и культурные мероприятия. На акватории перемещается большое количество плавсредств, а в зимнее время на льду скапливаются любители зимней рыбалки, использующие в качестве транспортных средств снегоходы и автомобили. Создание в селе Павловка поисково-спасательного подразделения позволит быстро оказывать помощь тем, кому потребуется», — сообщили в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС.

Сейчас отводят участок земли в прибрежной зоне Павловского водохранилища под расположение отряда. Там будут расположены помещения для дежурных смен и хранения спецоборудования.

Всего в Башкирии будет восемь спасательных отрядов. Ранее созданные семь отрядов дислоцируются в Уфе, Белорецке, Дюртюлях, Кумертау, Сибае, Туймазах и селе Малояз.

Теги: спасатели
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Пассажирка устроила дебош на борту рейса Уфа-Дубай: женщину пришлось связать
21 января экипаж чартерного рейса из Уфы в Дубай едва не совершил экстренную посадку в Иране. Причиной того стала жительница столицы Башкирии, которая ус
Субсидирование экспортеров Башкирии на транспортировку товаров увеличат вдвое
В этом году финансирование республиканской программы частичного субсидирования экспортеров на транспортировку товаров за рубеж увеличится вдвое и достиг
В Башкирии суд оправдал школьную медсестру, обвиняемую в смерти ученицы
Верховный суд Башкортостана 20 января оставил в силе оправдательный приговор Нефтекамского городского суда в отношении медсестры школьного медпункта. Ме
Правозащитник рассказал об обстоятельствах смерти 17-летнего подростка в уфимском СИЗО-1
В Уфе в следственном изоляторе №1 17 января скончался 17-летний подросток, сообщил агентству зампредседателя Общественной палаты РБ, член комиссии СПЧ
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть