Фото: ИА «Башинформ» В Нуримановском районе Башкирии у Павловского водохранилища появится спасательный отряд Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В селе Павловка Нуримановского района Башкирии планируется открыть новый поисково-спасательный отряд.

«В районе Павловского водохранилища активно развиваются базы и дома отдыха, где круглогодично проводятся массовые спортивные и культурные мероприятия. На акватории перемещается большое количество плавсредств, а в зимнее время на льду скапливаются любители зимней рыбалки, использующие в качестве транспортных средств снегоходы и автомобили. Создание в селе Павловка поисково-спасательного подразделения позволит быстро оказывать помощь тем, кому потребуется», — сообщили в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС.

Сейчас отводят участок земли в прибрежной зоне Павловского водохранилища под расположение отряда. Там будут расположены помещения для дежурных смен и хранения спецоборудования.

Всего в Башкирии будет восемь спасательных отрядов. Ранее созданные семь отрядов дислоцируются в Уфе, Белорецке, Дюртюлях, Кумертау, Сибае, Туймазах и селе Малояз.