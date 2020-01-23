Фото: пресс-служба Главы РБ







Фото: пресс-служба Главы РБ

УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане планируется открыть институт Почетного консула Турецкой Республики. Об этом на встрече с Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Российской Федерации Мехмет Самсар.

«Мы пока работаем над кандидатами, окончательно еще не определились. После согласования кандидатуры почетный консул приступит к своей работе. Во всех государствах институт Почетного консула предполагает работу по оптимизации культурных связей, торгово-экономических отношений. С учетом транспортной доступности мы регулярно посещаем вашу республику, однако Почетный консул сможет направлять и акцентировать наше внимание на тех или иных вопросах. Это будет способствовать развитию наших отношений», — подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики.

На встрече в Доме Республики участники обсудили многие совместные проекты, в частности, один из самых масштабных за всю историю башкирско-турецких проектов — строительство Восточного выезда из Уфы. Стоимость транспортного коридора между федеральными трассами М5 и М7 — 33,5 млрд рублей. Турецкому подрядчику уже перечислили авансовый платеж в размере 26 млн долларов, уточнил глава республики. Очень скоро в тоннеле начнутся проходческие работы. Посла пригласили на торжественное открытие.

«Мы чувствуем интерес турецкого бизнеса к Республике Башкортостан. Есть еще один важный проект — строительство нового корпуса родильного дома, стоимость проекта порядка 3 млрд рублей», — сообщил Радий Хабиров.

Еще с турецкими бизнесменами ведутся переговоры о строительстве в аэропорту «Уфа» большого транспортного терминала, а также крупных спортивных объектов — Дворца борьбы, Дворца волейбола. 31 января на форум легкой промышленности в Уфу приедет большая делегация из Турции. В настоящее время есть прямой рейс из Уфы в Стамбул, количество рейсов планируется увеличить.

«У нас с вами очень много общего. Важно, что помимо традиционных культурных контактов реализуются совместные инвестпроекты, — отметил Радий Хабиров. — Уверен, что оживлению нашей внешнеэкономической деятельности будет способствовать открытие в ближайшее время Представительства Республики Башкортостан в Турецкой Республике, городе Стамбуле. Будет большой визит башкирской делегации».

Глава республики напомнил, что в Анкаре на общественных началах уже открылось представительство Государственного комитета Республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям.

Радий Хабиров коснулся и культурного сотрудничества. Так, Дни турецкого кино в Башкортостане предлагается сделать традиционными. Глава республики пригласил Посла на Всемирную фольклориаду, которая пройдет в Башкортостане с 18 июля по 2 августа.

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики рассказал о том, что в будущем планируется визит турецких министров в Башкортостан. Есть и проекты в области культуры — организовать два-три концерта и выставку картин турецких художников на территории Башкирии. Также в Турции хотели бы видеть выступления башкирских творческих коллективов.

Во встрече приняли участие Генеральный консул Турецкой Республики в г. Казани Исмет Эрикан, который в настоящее время также курирует вопросы, касающиеся Башкортостана, первый вице-премьер правтельства Башкортостана Андрей Назаров, председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухамедьянов, министр культуры Амина Шафикова и председатель Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов.

Завершая общение, Радий Хабиров предложил Мехмету Самсару посмотреть на башкирский снег, которого в этом году не хватает в Москве.