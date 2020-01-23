Башкирия в федеральных СМИ: Уфа в числе самых дорогих городов мира; маткапитальные аферы

УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В более чем 50 российских регионах снизилась эффективность управления. При этом в числе лучших эксперты отметили Республику Башкортостан.

Снижение эффективности управления затронуло 53 субъекта РФ из 85. По сравнению с 2018 годом средний балл эффективности снизился с 0,619 до 0,595. Это худший результат за весь период наблюдений, сообщают «Ведомости», ссылаясь на ежегодный рейтинг АПЭК. Авторы рейтинга считают, что такое падение связано с претензиями федеральных властей по выполнению нацпроектов и реформам в различных сферах. Наивысшую оценку системе регуправления эксперты дали Тюменской (0,796 балла), Калужской (0,738) и Белгородской (0,736) областям. Также аналитики отметили Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульскую область, Чечню, Ленинградскую и Сахалинскую области, а также Москву и Башкортостан. В число худших по уровню управления регионов вошли Архангельская область, Ингушетия и Северная Осетия. Разрыв отмечается в губернаторском корпусе между успешными управленцами и «отстающими» главами регионов. При этом количество успешных губернаторов сохранилось (10 человек), а отстающих стало в два раза больше (14 человек). В 2019-м Чечня лишилась первенства в рейтинге, перейдя на 6-е место. Санкт-Петербург и Чукотка перешли из первой десятки во вторую, а их места заняли Сахалин и Башкирия, говорится в сообщении. Резкое ухудшение отмечается там, где к власти пришли оппозиционеры. Но и губернаторы, назначенные Кремлем, не показали идеального управления – к примеру, показатели снижены в Санкт-Петербурге (Александр Беглов), отмечают авторы исследования. Об этом рассказали также ФедералПресс и «Новые Известия».

В эфире НСН эксперты сравнили эффективных губернаторов с хорошими поварами. По мнению директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, ключевым фактором повышения или понижения эффективности управления является компетентность губернаторов. «Если вы хороший повар, то из недостатков вчерашнего обеда можете сделать хороший обед сегодня. Плохо, что приходится изощряться, но если вы плохой повар, вам никакие продукты не помогут», — заявил эксперт НСН

На что идут, чтобы обналичить маткапитал? Покупка ветхого жилья, регистрация выдуманных детей и рискованные кооперативы — на такие ухищрения идут россиянки, чтобы обналичить материнский капитал, узнали «Аргументы и Факты», отметив, что женщины готовы сесть в тюрьму, лишь бы получить деньги. Только за последние несколько лет за махинации с маткапиталом осуждены свыше 4000 человек. Один из самых популярных видов мошенничества с маткапиталом — покупка ветхих домов. Издание сообщает, что за покупку подобного жилья в Башкирии в суд на женщину подали не правоохранители, а ее бывший муж. Он усомнился в законности сделки, когда увидел покосившийся забор и дырявую крышу дома, приобретенного его супругой на маткапитал. Бывшая хозяйка домишки, который фиктивно купила экс-супруга мужчины для проживания их совместных детей, рассказала ему, что взяла за продажу 100 тысяч рублей, но в договоре её попросили указать 500 000. Когда ей на счёт поступили 400 тысяч, она взяла сто себе, а остальные деньги отдала покупательнице. Однако в МВД Башкирии не усмотрели в этом оснований для возбуждения уголовного дела, отмечают в газете.

Якобы «законное обналичивание» маткапитала предлагают и кооперативы, продолжают в издании. В 2019-м полиция задержала 40-летнего директора КПК в Башкирии. Десятки семей с помощью его организации намеревались получить в руки средства маткапитала. В кооперативе их убеждали открыть счета, но после того, как на них поступали деньги, директор кооператива снимал их и тратил по своему усмотрению. Всего так он присвоил 22 млн рублей. Мужчину задержали. При этом эксперты считают, что заявленное повышение размера маткапитала приведёт к ещё большему количеству незаконных сделок с ним, говорится в «АиФ».

Дорогая Уфа. В ИА REGNUM передали, что Уфа, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и другими городами, вошла в список самых дорогих для жизни городов мира — столица Башкирии оказалась на 343 месте. Сообщается, что при расчёте рейтинга аналитики базы данных Numbeo учитывали цены в магазинах, ресторанах и кафе, общественный транспорт и комуслуги. Всего в рейтинг вошло 440 городов мира. Первые пять мест рейтинга заняли города Швейцарии — Цюрих, Базель, Лозанна, Женева, Берн. Из российских городов самую верхнюю строчку заняла Москва — 251 место, также в рейтинг вошли Владивосток (275), Санкт-Петербург (284), Нижний Новгород (306), Волгоград (316), Екатеринбург (318), Красноярск (322), Самара (324), Ростов-на-Дону (327), Калининград (329), Новосибирск (330), Иркутск (336), Казань (340), Пермь (342), Уфа (343), Краснодар (350), Челябинск (351), Саратов (353), Томск (357), Ижевск (366), рассказали в REGNUM.

Ипотечная ставка снижается... Телеканал «RT» информировал, что власти Башкортостана приняли решение снизить ипотечную ставку с 5,5% до 3% для семей с детьми. Снижение предусмотрено в рамках программы «жилстройсбережений». «Как уточнил заместитель директора Фонда развития жилстроя региона Евгений Декатов, это затронет только те семьи, где второй ребёнок и последующие родились после 1 января 2018 года», — говорится в сообщении и отмечается, что «будет поддержка не только на период накопления денежных средств, но и последующие три года после». Также планируется увеличить срок поддержки кредитования до 6 лет, если за это время в семье родится ещё один ребёнок, информировал телеканал.

...Но повышается тариф для вещателей. Как узнал «Коммерсантъ», «тарифы ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» на распространение телеканалов и радиостанций вырастут на 2,2%. Федеральная антимонопольная служба объясняет это ростом затрат ФГУПа в связи с переходом на цифровое вещание». Уточняется, что проект новых тарифов затронет только десять телеканалов первого мультиплекса и три радиостанции ВГТРК. Однако некоторые участники рынка опасаются, что повышение все же косвенно отразится на региональных телеканалах. «Услугами РТРС мы не пользуемся, но сам тренд на повышение тарифов радовать не может — вслед за крупнейшим в стране поставщиком услуг, вероятно, пересмотреть свои тарифы захотят и наши основные контрагенты, в том числе "Ростелеком"», — приводит издание рассуждение директора телерадиокомпании «Башкортостан» Рустама Зарафутдинова.

Медсестра не виновата. INTERFAX.RU и многие другие федеральные СМИ сообщили, что Верховный суд Башкирии подтвердил оправдательный приговор школьной медсестре из Нефтекамска. В декабре 2017 года 17-летняя девочка, у которой была эпилепсия, почувствовала себя плохо на уроке. Врачи «скорой» не смогли ее реанимировать, она задохнулась. В итоге в отношении школьной медсестры было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, рассказали в агентстве. В октябре 2019-го Нефтекамский горсуд вынес медсестре оправдательный приговор. Сообщается, что «обвинение не смогло доказать, что действия или бездействие подсудимой стали причиной смерти школьницы».