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23 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жителя Башкирии, должника по алиментам, экстрадируют из Азербайджана

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Азербайджан экстрадируют в Россию 24-летнего гражданина РФ.

Житель башкирского Сибая на протяжении полугода не платил алименты на содержание своего ребенка. Сумма долга составила более 100 тысяч рублей.

Основанием для его задержания и заключения под стражу в ноябре прошлого года послужило ходатайство прокуратуры Республики Башкортостан. При рассмотрении уголовного дела Сибайским городским судом обвиняемый не явился на очередное судебное заседание, в связи с чем в августе 2019 года был объявлен в розыск.

В настоящее время Федеральной службе исполнения наказаний поручено организовать его приём и доставление к месту судебного разбирательства.

Теги: служба судебных приставов
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