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В Башкирии на посевную 2020 года аграрии планируют привлечь кредиты на 5,5 млрд рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии на посевную 2020 года аграрии планируют привлечь кредиты на 5,5 млрд рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

На посевную кампанию 2020 года сельхозтоваропроизводители Башкирии планируют привлечь 5,5 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Кроме этого, 1,7 млрд рублей льготных кредитов возьмут молокоперерабатывающие предприятия. Эти средства также будут направлены на авансирование сельскохозяйственных товаропроизводителей для проведения весенних полевых работ.

В 2019 году аграриям республики было выдано 285 льготных краткосрочных кредитов на общую сумму 7,3 млрд рублей. Механизм льготного кредитования аграриев работает в стране с 2016 года, и денежные средства, получаемые с его помощью, являются одним из основных источников финансирования сезонных полевых работ.

Минсельхозом России уже одобрены 103 заявки аграриев республики на получение льготных кредитов, на общую сумму 2,062 млрд рублей. Эти средства пойдут на финансирование сева 2020 года.

Еще 13 заявок на льготные кредиты от башкирских аграриев (на 1,354 млрд рублей), направлены на согласование в Минсельхоз России в текущем году. Десять из них, на сумму 1,044 млрд рублей, заявлены на пополнение оборотных средств, необходимых для проведения весенних полевых работ.

Теги: посевная, кредиты
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