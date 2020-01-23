К пятнице в Башкирии похолодает до 17 градусов мороза
К пятнице в Башкирии похолодает до 17 градусов мороза Фото: Станислав Шахов
УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
К концу рабочей недели в Башкирии похолодает при прояснениях до 17 градусов мороза, предупреждает Башгидромет.
По данным синоптиков республики, сегодня ожидается облачная погода. Пройдет небольшой мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха днем — 2-7 градусов мороза. На дорогах местами гололедица, снежные заносы, снежный накат.
24 января временами пройдет небольшой снег, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью — минус 6-11 градусов, при прояснениях 12-17 мороза. Днем теплее — минус 5-10 градусов.
25 января в регионе вновь прогнозируется временами небольшой снег, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.
Как и накануне, температура воздуха ночью от 6 до 11 градусов мороза, при прояснениях — до минус 17 градусов. Днем по-прежнему — от 5 до 10 градусов мороза.