Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.83 ↓

EUR 68.51 ↑

23 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

К пятнице в Башкирии похолодает до 17 градусов мороза

ОБЩЕСТВО
Фото: Станислав Шахов

К пятнице в Башкирии похолодает до 17 градусов мороза Фото: Станислав Шахов

УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

К концу рабочей недели в Башкирии похолодает при прояснениях до 17 градусов мороза, предупреждает Башгидромет.

По данным синоптиков республики, сегодня ожидается облачная погода. Пройдет небольшой мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха днем — 2-7 градусов мороза. На дорогах местами гололедица, снежные заносы, снежный накат.

24 января временами пройдет небольшой снег, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью — минус 6-11 градусов, при прояснениях 12-17 мороза. Днем теплее — минус 5-10 градусов.

25 января в регионе вновь прогнозируется временами небольшой снег, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Как и накануне, температура воздуха ночью от 6 до 11 градусов мороза, при прояснениях — до минус 17 градусов. Днем по-прежнему — от 5 до 10 градусов мороза.

Теги: погода
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Пассажирка устроила дебош на борту рейса Уфа-Дубай: женщину пришлось связать
21 января экипаж чартерного рейса из Уфы в Дубай едва не совершил экстренную посадку в Иране. Причиной того стала жительница столицы Башкирии, которая ус
Субсидирование экспортеров Башкирии на транспортировку товаров увеличат вдвое
В этом году финансирование республиканской программы частичного субсидирования экспортеров на транспортировку товаров за рубеж увеличится вдвое и достиг
В Башкирии суд оправдал школьную медсестру, обвиняемую в смерти ученицы
Верховный суд Башкортостана 20 января оставил в силе оправдательный приговор Нефтекамского городского суда в отношении медсестры школьного медпункта. Ме
Правозащитник рассказал об обстоятельствах смерти 17-летнего подростка в уфимском СИЗО-1
В Уфе в следственном изоляторе №1 17 января скончался 17-летний подросток, сообщил агентству зампредседателя Общественной палаты РБ, член комиссии СПЧ
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть