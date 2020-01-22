В Башкирии члены СПЧ выступают за смягчение закона о митингах

УФА, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Депутаты башкирского парламента и члены Совета по правам человека при главе Башкирии обсудили закон о публичных мероприятиях. Рабочая группа была создана по поручению Радия Хабирова. Ранее Конституционный суд России признал незаконными в некоторых регионах страны запреты на проведение публичных акций возле зданий органов госвласти, напоминает БСТ. Аргументы о помехе для общественного транспорта и затруднении доступа к объектам социальной инфраструктуры, как полагает суд, не могут являться причиной отказа в проведении публичных мероприятий.

«Прежде всего, мы хотим привести наше законодательство в соответствие с решением Конституционного суда: увеличить количество разрешенных площадок, убрать ограничение в 50 метров от административных зданий. Сегодня мы отметили необходимость подробного прописывания процедуры подачи уведомления, рассмотрения этих уведомлений муниципальными органами власти», — сказал член Совета при главе Башкирии по правам человека и развитию институтов гражданского общества Руслан Валеев.

«Проведение митингов – это всегда про баланс интересов. Есть люди, которые хотят митинговать, а по последним опросам их в нашей стране около 25%. Большее количество – 75% – это те люди, которые не хотят ходить на митинги. Для того чтобы учесть баланс и тех, и других, в последние годы в федеральное и региональное законодательство вносились нормы, которые регламентируют действия митингующих», — прокомментировала зампредседателя Госсобрания – Курултая Эльвира Аиткулова.