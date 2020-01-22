Фото: Горсовет Уфы Уфимский горсовет начал обучать молодежь законотворчеству на примере Айболита и Золушки Фото: Горсовет Уфы

УФА, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В горсовете Уфы начала работать Академия молодого законотворца. Слушателями Академии стали 20 человек в возрасте от 14 до 30 лет — школьники, студенты, молодые специалисты, предприниматели.

Как сообщает пресс-служба горсовета, первый урок был основан на примерах из известнейших детских сказок. Так, слушателям предложили «составить перечень законных и незаконных методов лечения доктора Айболита, продумать предвыборную стратегию Кота Леопольда на основе лозунга «Ребята, давайте жить дружно», оценить нарушения при строительстве жилья Наф-Нафом, Нуф-Нуфом и Ниф-Нифом, дать правовую оценку действиям мачехи Золушки».

По окончании учебы через 3,5 месяца молодые законотворцы защитят собственные инициативы, лучшие из которых будут направлены в органы государственной власти и местного самоуправления, проинформировали в горсовете.