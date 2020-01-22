Радий Хабиров провел совещание по развитию КумАПП

Фото: Олег Яровиков







Фото: Олег Яровиков

КУМЕРТАУ, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Рабочая поездка главы Башкортостана Радия Хабирова в Кумертау завершилась посещением производственной площадки одного из лидеров машиностроительной отрасли республики – Кумертауского авиационного производственного предприятия, входящего в холдинг «Вертолёты России».

Образованное в 1962 году на базе ремонтно-механического завода, сегодня КумАПП специализируется на изготовлении и ремонте различной вертолётной техники, в том числе в рамках государственных контрактов.

За время работы коллектив завода освоил выпуск широкой линейки поисково-спасательных, транспортных, военных, медицинских вертолётов марки «Ка», которые эксплуатируются более чем в 30 странах мира – Бразилии, Южной Кореи, Китае, Индии, Канаде, Португалии, Австралии, Японии и других государствах.

Радий Хабиров осмотрел производственные цеха, пообщался со специалистами и ознакомился с образцами продукции КумАПП. Здесь же Глава Башкортостана провёл рабочее совещание по вопросам дальнейшего развития предприятия.