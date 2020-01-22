Фото: https://uchaly.bashkortostan.ru/ 4-летний Роман Муслимов из Башкирии принял участие в съемках передачи «Лучше всех» Фото: https://uchaly.bashkortostan.ru/

УФА, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В минувшие выходные четырехлетний учалинец Роман Муслимов принял участие в съемках передачи «Лучше всех» на Первом канале. Об этом сообщает информационный отдел администрации Учалинского района.

Ведущему Максиму Галкину Роман наизусть прочитал стихотворение «Бородино». Мама мальчика рассказала, что сын в 3 года научился читать и сразу же проявил интерес к заучиванию стихотворений. Одни из его любимых — «У лукоморья дуб зеленый» А.С. Пушкина, «Не русский я, но россиянин» Мустая Карима.

«Он поразил ведущего своим талантом и умением вести беседу на разные темы, — пояснила мама Альбина. — Галкину он так понравился, что тот подарил ему даже подарок, его любимый конструктор Лего. Сказал, что как только увидел его видео с кастинга, так сразу захотел его увидеть и обнять».