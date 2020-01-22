Глава Башкирии вручил семье погорельцев в селе Ермолаево сертификат на 700 000 рублей

УФА, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В минувшем году, 6 июля, жительница села Ермолаево Куюргазинского района Юлия Лагерева вместе с детьми из-за пожара лишилась жилья. Журналистам она рассказала, что является матерью-одиночкой и одна воспитывает двух мальчиков — Павла и Александра. Со своей бедой она обратилась в администрацию района. В свою очередь, глава района Юлай Ильясов обратился к главе Башкортостана Радию Хабирову с просьбой оказать данной семье финансовую поддержку для приобретения квартиры. Глава региона дал поручение помочь этой семье через благотворительный фонд «Добрые дела». Ими было вынесено положительное решение в оказании финансовой помощи в покупке жилья для пострадавшей семьи Лагеревых.

На счет благотворительного фонда социального развития Куюргазинского района поступило 700 000 рублей. Сегодня Радий Хабиров вручил Юлие Лагеревой сертификат на эту сумму для покупки жилья. Жительница села Ермолаево поблагодарила главу региона за поддержку и помощь в решении их проблемы.

«Большое вам спасибо, мы уже подобрали дом и готовы в него переехать», — сказала Юлия. Ее младший сын учится в одном из кадетских классов. Глава региона поинтересовался тем, к какому силовому подразделению приписаны кадеты. Глава муниципалитета рассказал, что пока этот вопрос не решен. Радий Хабиров дал поручение вице-премьеру Иреку Сагитову проработать данный вопрос.