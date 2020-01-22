Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.85 ↑

EUR 68.62 ↓

22 января Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии вручил семье погорельцев в селе Ермолаево сертификат на 700 000 рублей

ОБЩЕСТВО

УФА, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В минувшем году, 6 июля, жительница села Ермолаево Куюргазинского района Юлия Лагерева вместе с детьми из-за пожара лишилась жилья. Журналистам она рассказала, что является матерью-одиночкой и одна воспитывает двух мальчиков — Павла и Александра. Со своей бедой она обратилась в администрацию района. В свою очередь, глава района Юлай Ильясов обратился к главе Башкортостана Радию Хабирову с просьбой оказать данной семье финансовую поддержку для приобретения квартиры. Глава региона дал поручение помочь этой семье через благотворительный фонд «Добрые дела». Ими было вынесено положительное решение в оказании финансовой помощи в покупке жилья для пострадавшей семьи Лагеревых.

На счет благотворительного фонда социального развития Куюргазинского района поступило 700 000 рублей. Сегодня Радий Хабиров вручил Юлие Лагеревой сертификат на эту сумму для покупки жилья. Жительница села Ермолаево поблагодарила главу региона за поддержку и помощь в решении их проблемы.

«Большое вам спасибо, мы уже подобрали дом и готовы в него переехать», — сказала Юлия. Ее младший сын учится в одном из кадетских классов. Глава региона поинтересовался тем, к какому силовому подразделению приписаны кадеты. Глава муниципалитета рассказал, что пока этот вопрос не решен. Радий Хабиров дал поручение вице-премьеру Иреку Сагитову проработать данный вопрос.

Теги: благотворительность, погорельцы, сертификат
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
«Горнолыжки» в Башкирии: успеть встать на лыжи!
Башкирию иногда называют второй Швейцарией. С тем же успехом она может быть названа второй Австрией, Францией или где там еще (вокруг Альп) процве
В Башкирии при столкновении с «КамАЗом» погибли водитель и пассажир иномарки
В Бакалинском районе Башкортостана утром 21 января зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими. По информации ГИБДД РБ, на тр
В Башкирии впервые администрацию района возглавила женщина
Администрацию Кигинского района сегодня возглавила Зухра Гордиенко. Это первая женщина в республике, которая стала главой муниципалитета. Ее кандидату
Пассажирка устроила дебош на борту рейса Уфа-Дубай: женщину пришлось связать
21 января экипаж чартерного рейса из Уфы в Дубай едва не совершил экстренную посадку в Иране. Причиной того стала жительница столицы Башкирии, которая ус
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть