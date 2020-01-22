В Уфе обсудили роль НКО Башкирии в реализации основных идей послания Главы РБ

Фото: Валерий Шахов



















Фото: Валерий Шахов

УФА, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

22 января в информагентстве «Башинформ» обсудили роль некоммерческих организаций в реализации основных идей и послания главы Республики Башкортостан и выработке предложений по развитию гражданского общества.

Круглый стол организовали Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России, Общественная палата республики, Институт права Башкирского государственного университета. В нем приняли участие представители республиканских органов исполнительной власти и их общественных советов, НКО, члены Общественной палаты РБ и Совета по правам человека и развитию гражданского общества при Главе РБ, юридического и бизнес-сообщества Башкортостана.

Как отметил кандидат политических наук, заведующий кафедрой политологии Гражданского университета Владимир Савичев, в послании главы республики Радия Хабирова Госсобранию – Курултаю РБ 10 декабря 2019 года были поставлены важные задачи по консолидации общества.

В послании есть такая фраза — «находить общий язык с жителями, с городскими, дворовыми сообществами», добавил руководитель аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев:

﻿«За последний год сформировано несколько крупных региональных институтов, призванных развивать гражданское общество. Заложена основа для создания сети ресурсных центров. У нас есть опыт по ресурсному центру, создана мощная структура, которая вдохновляет, помогает, взращивает некоммерческие организации. Благодаря работе ресурсного центра в прошлом году мы привлекли на территорию Башкирии 100 млн рублей из фонда президентских грантов».

Участники круглого стола акцентировали внимание на том, что некоммерческим организациям во многих вопросах не хватает юридической компетенции, в том числе в грантовой деятельности. В связи с этим, Башкортостанскому отделению «Ассоциации юристов России» было предложено рассмотреть возможность создания на безвозмездной основе юридико-ресурсного направления деятельности по поддержке НКО республики.

﻿«Радий Фаритович с первых минут послания говорил о необходимости консолидации всего общества, общественных организаций, объединений. Было названо много проблем, требующих решения и сейчас важно поддержать те НКО, которые могут объединиться над их решением, – сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Флюр Асадуллин. — Необходимо развивать инициативы граждан, чтобы все жители присоединялись к общей политике. Не надо ждать пока кто-то их исполнит, как манны небесной. Как говорил Чехов, «не спрашивай, что дала тебе родина, скажи лучше, что ты сделал для нее».

Участники круглого стола по итогам обсуждения предложили создать Координационный совет по семейной медиации при главе Республики Башкортостан и проводить регулярные встречи руководителя региона с НКО.

Республиканскому парламенту общественники предложили освободить от платы за капремонт одиноко проживающих ветеранов ВОВ, достигших 70 лет.

Правительству Башкортостана участники круглого стола рекомендовали создать отдельный республиканский реестр граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков и разработать механизм по восстановлению прав граждан, включенных в этот реестр.

Также было предложено создать в каждом сельском муниципальном районе республики учебно-консультационные центры для родителей и детей-инвалидов с целью обучения и консультирования родителей по вопросам в сфере психологии, прав семей, абилитации детей-инвалидов, получения регулярной помощи логопеда, массажиста, решения вопросов социализации.

В числе озвученных предложений значились создание единого республиканского сайта для социально ориентированных некоммерческих организаций, наделение Фонда развития и поддержки малого предпринимательства республики функцией Регионального центра компетенций, обеспечение прозрачности, открытости и допуска НКО к участию на конкурентных условиях в конкурсах, проводимых Госкомитетом РБ по предпринимательству и Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства.