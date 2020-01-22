Назван район Башкирии, где чаще всего женятся
Назван район Башкирии, где чаще всего женятся Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.
В Башкирии в 2019 году официально в семейную жизнь вступили 25 064 пары. Об этом сообщили специалисты республиканского госкомитета по делам юстиции. Отделы ЗАГС региона также зарегистрировали 15 414 актов о разводе.
Рост количества бракосочетаний от 0,6% до 54,8% отмечается:
— в Аскинском,
— в Балтачевском,
— в Гафурийском,
— в Дуванском,
— в Зилаирском,
— в Иглинском,
— в Краснокамском,
— в Миякинском,
— в Стерлитамакском,
— в Уфимском,
— в Чекмагушевском,
— в Чишминском,
— в Баймакском районе и городе Баймаке,
— в Белебеевском районе и городе Белебее,
— в Дюртюлинском районе и Дюртюлях,
— в Ишимбайском районе и Ишимбае,
— в Межгорье,
— в Нефтекамске,
— в Сибае,
— в Демском, Ленинском, Октябрьском, Орджоникидзевском районах Уфы.
В лидерах по сокращению числа разводов значатся Абзелиловский, Аургазинский, Балтачевский, Бижбулякский, Буздякский, Бураевский, Дуванский, Зианчуринский, Иглинский, Калтасинский, Кармаскалинский, Кигинский, Краснокамский, Куюргазинский, Кушнаренковский, Мишкинский, Нуримановский, Стерлибашевский, Федоровский районы. Среди городов — Баймак, Белебей, Бирск, Благовещенск, Мелеуз, Агидель, Кумертау, Межгорье, Салават, Сибай, Стерлитамак, Калининский и Ленинский районы Уфы.