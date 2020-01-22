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22 января Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Назван район Башкирии, где чаще всего женятся

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Назван район Башкирии, где чаще всего женятся Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии в 2019 году официально в семейную жизнь вступили 25 064 пары. Об этом сообщили специалисты республиканского госкомитета по делам юстиции. Отделы ЗАГС региона также зарегистрировали 15 414 актов о разводе.

Рост количества бракосочетаний от 0,6% до 54,8% отмечается:

— в Аскинском,

— в Балтачевском,

— в Гафурийском,

— в Дуванском,

— в Зилаирском,

— в Иглинском,

— в Краснокамском,

— в Миякинском,

— в Стерлитамакском,

— в Уфимском,

— в Чекмагушевском,

— в Чишминском,

— в Баймакском районе и городе Баймаке,

— в Белебеевском районе и городе Белебее,

— в Дюртюлинском районе и Дюртюлях,

— в Ишимбайском районе и Ишимбае,

— в Межгорье,

— в Нефтекамске,

— в Сибае,

— в Демском, Ленинском, Октябрьском, Орджоникидзевском районах Уфы.

В лидерах по сокращению числа разводов значатся Абзелиловский, Аургазинский, Балтачевский, Бижбулякский, Буздякский, Бураевский, Дуванский, Зианчуринский, Иглинский, Калтасинский, Кармаскалинский, Кигинский, Краснокамский, Куюргазинский, Кушнаренковский, Мишкинский, Нуримановский, Стерлибашевский, Федоровский районы. Среди городов — Баймак, Белебей, Бирск, Благовещенск, Мелеуз, Агидель, Кумертау, Межгорье, Салават, Сибай, Стерлитамак, Калининский и Ленинский районы Уфы.

Теги: ЗАГС, браки, разводы, Госкомитет РБ по делам юстиции
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