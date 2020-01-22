Фото: Ксения Калинина В Башкирии годовалый ребенок оказался запертым в автомобиле Фото: Ксения Калинина

УФА, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии годовалый ребенок оказался запертым в салоне автомобиля. Информация о случившемся поступила в диспетчерскую службу Сибая. В пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС сообщили, звонившие родители просили разблокировать двери припаркованного автомобиля Lada Largus.

«Внутри машины находился годовалый ребенок. С помощью специального инструмента спасатели открыли дверь автомобиля и передали ребенка родителям, в медицинской помощи он не нуждался, а вот его родители изрядно переволновались», — пояснили в ведомстве.

За сутки спасатели выезжали пять раз на деблокирование дверей: в трех случаях дети оставались дома одни.

«Родители, напоминаем вам еще раз о необходимости не оставлять ваших детей без присмотра. Будьте внимательны. Двери заведенного автомобиля порой автоматически закрываются, а ключи находятся в замке зажигания», — обратились к взрослым в Госкомитете РБ по ЧС.