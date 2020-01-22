В селе Маячный города Кумертау заработал детский сад на 150 мест

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Необходимость строительства нового дошкольного образовательного учреждения в селе Маячный города Кумертау была обусловлена острой нехваткой мест в существующем детском саду «Маячок». Здание находилось в аварийном состоянии, не соответствовало существующим санитарным и пожарным нормам и требованиям.

Строительство детского сада на 150 мест в селе Маячный было начато в мае 2018 года. Оно проводилось в рамках реализации программы «100 объектов к 100-летию Республики Башкортостан». Подрядчик — ООО «Капитал-Строй». На территории детского сада располагаются: шесть групповых площадок с прорезиненным покрытием, на которых имеются теневые навесы с местом для хранения игрушек, современное игровое оборудование. Здесь же построена площадка для занятий физкультурой с прорезиненным покрытием. Всего в детском садике шесть блоков помещений для разных возрастных групп детей. Предусмотрен зал для физических занятий и зал для занятий музыкой.

Глава республики Радий Хабиров после осмотра детского сада высоко оценил работу строителей, отметив, что они подошли к своему делу профессионально, все сделано качественно, с использованием современных и безопасных для детей материалов.