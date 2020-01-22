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22 января Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии четырем осужденным отказано в помиловании

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии четырем осужденным отказано в помиловании Фото: Ксения Калинина

УФА, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Комиссия по вопросам помилования при Главе Республики Башкортостан приняла решение отказать в помиловании по четырем прошениям. Накануне состоялось очередное и первое в этом году заседание комиссии.

«Рассмотрены четыре прошения о помиловании, поданные лицами, отбывающими наказание в исправительных учреждениях региона: за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека из хулиганских побуждений; покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере; совершение действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста», — сообщили в Комиссии по вопросам помилования при Главе РБ.

При вынесении решения учитывались характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, сроки отбытого наказания, характеристики осужденных, мнение потерпевшей стороны к применению акта помилования, состояние здоровья осужденных, отношение осужденных к совершенному преступлению.

Отмечается, что решение носит рекомендательный характер. В конечном итоге, помиловать осужденного или нет, решает президент страны.

Теги: помилование, Комиссия по вопросам помилования
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