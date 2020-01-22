Радий Хабиров проверил условия перевозки детей на школьных автобусах
Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.
В селе Ермолаево Куюргазинского района глава Башкирии Радий Хабиров изменил маршрут своей рабочей поездки с тем, чтобы внепланово проверить, как перевозят детей на школьных автобусах, передаёт корреспондент ИА «Башинформ».
Глава республики зашёл в один из готовых к отправлению школьных автобусов, пообщался с сопровождающей и детьми. В целом он остался доволен увиденным.
«Мне важно, чтобы дети ездили в теплых, комфортных условиях, — сказал Радий Хабиров. — Этот автобус комфортен, исправен, водитель опрятный, сопровождение есть. В целом детей перевозят так, как нужно. Я за них спокоен».Напомним, сегодня Радий Хабиров находится в рабочей поездке в Куюргазинском районе и городе Кумертау.