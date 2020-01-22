В Башкирии сформировались компетенции в сфере «цифры» - Радий Хабиров

УФА, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии сформировались сильные компетенции в сфере «цифры». Первая тысяча специалистов из нашей республики начали повышение квалификации по проекту бесплатного обучения цифровым компетенциям. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в Facebook.

Всего в стране выдано 5 тысяч сертификатов на обучение, в пилотном проекте участвуют, наряду с Башкирией, ещё четыре региона — Татарстан, Якутия, Ростовская и Тульская области. Каждая образовательная программа стоит до 50 тысяч рублей.

«Если раньше наши айтишники и работники смежных специальностей должны были сами оплачивать своё дополнительное образование, то сейчас цифровой сертификат полностью покрывает эти расходы за счет федерального бюджета. Самые востребованные направления — «Искусственный интеллект» и «Большие данные цифровой экономики», — отметил Радий Хабиров.

Обучение проводится дистанционно в 33 образовательных организациях, почти половина из них расположена в Башкирии.

«Это говорит о том, что у нас сформировались сильные компетенции в сфере «цифры». Причём для обучения в наших вузах записались в том числе участники из других регионов. По окончании учёбы они получат сертификаты специалистов. Следующий поток начнут набирать уже в марте на сайте цифровойсертификат.рф. У нас в регионе, как и по всей стране, крайне не хватает айтишников. Цифровизация сейчас активно идёт практически во всех сферах. Уверен, что эта программа поможет нам не только закрепить своих специалистов, но и привлечь их к нам из других регионов», — подчеркнул Радий Хабиров.