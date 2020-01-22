Мишустин подписал распоряжения о новых назначениях в аппарате правительства
Мишустин подписал распоряжения о новых назначениях в аппарате правительства Фото: Известия/Павел Бедняков
УФА, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Премьер-министр Михаил Мишустин двумя распоряжениями утвердил новую структуру аппарата правительства и назначил заместителей его руководителя, глав секретариатов и директоров департаментов. Предельная численность работников аппарата правительства составит 1545 человек, сообщает «Российская газета».
Вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко разрешено иметь 11 заместителей. Его первым замом назначен Валерий Сидоренко, ранее занимавший пост замглавы аппарата и курировавший работу департамента экономики и финансов.
Руководителем протокола председателя правительства, замруководителя аппарата назначена Наталья Савина. Еще один заместитель Григоренко будет одновременно руководить аппаратом коллегии Военно-промышленной комиссии.
Должности заместителей также заняли замминистра финансов Илья Трунин, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, Светлана Андрющенко, Ольга Кривонос, Эльмир Тагиров, Алексей Уваров, Ольга Чепурина, Игорь Шевченко.
Пресс-секретарем премьера — директором департамента пресс-службы правительства назначен Борис Беляков.
Ранее Беляков занимал пост руководителя пресс-службы Федеральной налоговой службы РФ.
За подготовку публичных выступлений премьера останется отвечать Марина Волкова. Она назначена директором департамента референтуры председателя правительства.