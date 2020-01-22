Фото: ИА «Башинформ» В Уфе до конца года появится завод по переработке опасных отходов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе до конца года появится завод по переработке опасных отходов, сообщил сегодня на совещании в Минэкологии республики исполнительный директор «РосРАО» ФГУП (входит в «Росатом») Александр Богуцкий. Компания с конца прошлого года назначена федеральным оператором по обращению с опасными отходами 1 и 2 классов опасности, к которым относятся в том числе, отработанные батарейки и ртутьсодержащие лампы.

Уже в ближайшее время Республика Башкортостан заключит соглашение с оператором и будет разработана дорожная карта по утилизации и обезвреживанию таких отходов, отметил министр природопользования и экологии Башкирии Урал Искандаров.

В настоящее время сфера обращения с опасными отходами в республике не регламентирована. Рынок достаточно разрознен, существуют разные компании, которые занимаются сбором и небольшим объемом утилизации отходов, их мощности крайне недостаточны для региона, считает замминистра Нияз Фазылов. Отходы собираются и либо вывозятся за пределы республики, что крайне затратно, либо не утилизируются вообще. По его словам, объект утилизации необходим, чтобы цивилизованно и прозрачно заниматься вопросами сбора транспортирования и утилизации этих отходов.

Федеральный оператор должен решить существующую в стране экологическую проблему и навести порядок в этой сфере. «РосРАО» предстоит создать систему управления всей цепочкой: от образования отходов до их переработки во вторичную продукцию. Будут перепроверены и сформированы актуальные данные об участниках рынка и объемах образования отходов. С 1 января 2021 года все предприятия в стране, которые занимаются сбором и утилизацией отходов, должны будут заключить договор с «РосРАО». Кроме того, создается государственная информационная система обращения с отходами I-II классов, которая будет контролировать потоки движения отходов, производить учет, выявлять нарушения, рассказал Богуцкий. Компания в рамках создания инфраструктуры намерена открыть 7 производственно-технических комплексов (ПТК) по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 1 и 2 классов опасности. Четыре из них расположатся на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия в Саратовской, Кировской, Курганской областях и Удмуртской Республики. Нужно отметить, что новая система не предполагает работу с радиоактивными отходами, на создаваемых ПТК будут перерабатываться исключительно отходы 1-2 классов опасности.

В Уфе площадка по утилизации отходов должна появиться до конца текущего года. Возможно, она будет расположена на «Уфахимпроме», сказал Александр Богуцкий. На участке будет непосредственно установка, которая будет заниматься извлечением ртути из ламп, очисткой вторичных отходов битого стекла, цоколя. На ней можно будет получить уже достаточно чистую ртуть — востребованный материал, который может пойти на возмещение каких то затрат. Отходы также будут собираться управляющими компаниями или же поставляться с промпредприятий.

По информации Минэкологии республики, в Башкирии ежегодно собирается от от 80 до 120 тонн бытовых ртутьсодержащих отходов и батареек. Только за 2018 год было образовано 1632 вида отходов в количестве 42 млн тонн, из них 2 тысячи тонн составляют отходы 1 и 2 классов опасности.

На территории региона установлено более одной тысячи специализированных контейнеров (экобоксов) и организовано более полутора тысяч пунктов по сбору бытовых ртутьсодержащих ламп, термометров и батареек.

В Уфе функционируют 582 экобокса, рассказала «Башинформу» начальник отдела экологии и охраны окружающей среды администрации города Ольга Филева, 86 из них предназначены для ламп и батареек. Они установлены во дворах многоквартирных домов. Примерно на 8-12 домов приходится один контейнер. Этого для нашего города вполне достаточно, считает Ольга Филева.

Согласно договорам с управляющими организациями отходы собирают две лицензированные организации «ЭкоРосПром» и НПП «Ареал». Возможность демеркуризации ламп в столице есть, а батарейки на переработку увозят в Челябинскую область на спецпредприятие.

Батарейки в городе можно сдать еще в 95 пунктах, это в магазинах торговой сети «Эльдорадо», М-Видео, Мир электроники, DNS. Адреса всех тих точек можно найти на сайте «Мегаполис-ресурс». Также контейнеры для приема батареек представлены в магазинах шаговой доступности «Дворик» и «Абрикос».