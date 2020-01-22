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22 января Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Магазин «Тантана» признан самым красиво оформленным в Уфе

ОБЩЕСТВО

УФА, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ».

В столичной администрации подвели итоги ежегодного конкурса на лучшее оформление городских территорий «Уфа праздничная».

Первое место среди всех коммерческих объектов Уфы занял новый флагманский магазин алкоголя холдинга «Башспирт» — «Тантана» на улице Ленина, 31. Кроме того, головной офис «Башспирта» по адресу ул. Ветошникова, 97 одержал победу, соревнуясь с промышленными объектами Кировского района Уфы. В общем городском зачете компания заняла третье место, получив подарочный сертификат на 50 тысяч рублей. Традиционно конкурс проводится в конце декабря в целях поддержки и развития городских традиций, формирования привлекательного облика Уфы, создания праздничной атмосферы для жителей и гостей столицы. Всего в 2019 году оргкомитет «Уфы праздничной» принял 254 заявки.

Теги: культура, Тантана, Башсирт
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