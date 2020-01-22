Фото: Ксения Калинина В Башкирии спасатели достали из колодца замерзающую собаку Фото: Ксения Калинина

УФА, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Белорецке 21 января на парковке продуктового магазина бездомная собака упала в канализационный колодец глубиной около трех метров. В пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС сообщили, что животное обнаружили работники торговой точки и вызвали спасателей.

Сотрудники Аварийно-спасательной службы приехали по указанному адресу и достали из колодца замерзающую собаку. Животное не пострадало.