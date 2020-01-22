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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров подарил 93-летнему ветерану телевизор, чтобы он смотрел башкирский хоккей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров подарил 93-летнему ветерану телевизор, чтобы он смотрел башкирский хоккей Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Радий Хабиров в ходе своей рабочей поездки в Куюргазинском районе посетил ветерана Великой Отечественной войны Рашита Ишмуратова, который проживает в деревне Шабагиш. Глава республики поздравил ветерана с предстоящим 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Рашиту Ахмадулловичу уже исполнилось 93 года. Он был призван в ноябре 1943 года на действительную службу на Дальний Восток, прослужил до августа 1945 года в Уссурийском крае в городе Ворошилове (ныне Уссурийск). До осени 1946 года был в Корее на линии разграничения по 38 параллели. В мае 1950 года демобилизован.

После демобилизации Рашит Ахмадуллович вернулся в родную деревню, стал трактористом в совхозе имени Куйбышева, общий трудовой стаж его составляет 67 лет. Вместе с супругой воспитали четверых детей. Награжден медалями «За победу над Японией», «За освобождение Кореи», знаком «Отличник-пулеметчик».

Радий Хабиров во время чаепития пожелал ветерану долгих лет жизни, крепкого здоровья.

«Мне рассказали, что вы любите смотреть хоккей, болеете за наш «Салават Юлаев», поэтому решил вам подарить большой телевизор. Мы в республике активно готовимся к празднованию Великой Победы, будет большое количество мероприятий, особое внимание мы, конечно же, будем уделять ветеранам», — сказал глава Башкортостана.

На сегодняшний день в Куюргазинском районе проживают шесть ветеранов Великой Отечественной войны, среди них одна жительница блокадного Ленинграда и один узник концлагерей.

Теги: ветераны
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