В аэропорту «Уфа» волонтеры подарили авиапассажирам более двух тысяч объятий









УФА, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Пассажиров, прибывших 21 января в международный аэропорт «Уфа», волонтеры встретили объятиями. Так в воздушной гавани отметили Международный день объятий, цель которого заключается в том, чтобы напомнить людям, как важно дарить душевное тепло.

«Акцию «Обними меня» поддержали пять ребят из Республиканского центра волонтерского движения. Молодые люди встречали пассажиров с плакатами «Давайте обнимемся», рассказывали им о празднике, дарили добрые эмоции и хорошее настроение», — сообщила пресс-секретарь уфимского аэропорта Татьяна Ризван.

В этот день волонтеры подарили авиапассажирам более двух тысяч объятий.