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Пассажирка устроила дебош на борту рейса Уфа-Дубай: женщину пришлось связать

ОБЩЕСТВО
Фото: Соцсети

Пассажирка устроила дебош на борту рейса Уфа-Дубай: женщину пришлось связать Фото: Соцсети

УФА, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

21 января экипаж чартерного рейса из Уфы в Дубай едва не совершил экстренную посадку в Иране. Причиной того стала жительница столицы Башкирии, которая устроила на борту самолета пьяный дебош.

По словам пассажиров, женщина держала в напряжении весь салон воздушного судна и бортпроводников порядка 40 минут.

«Она бросалась на пассажиров, которые делали ей замечания, была в таком состоянии, что не могла себя контролировать, материлась. Нескольких мужчин ударила сумкой и кулаками. Сама при этом не реагировала на просьбы бортпроводников, скорее, наоборот, «входила в раж», — поделилась историей пассажирка рейса Галина. — Просьбы, беседы и доводы на нее не произвели никакого действия. Ее были вынуждены успокоить, связали руки скотчем. Мера оказалась тоже недейственной. Пассажиры снимали «диву» на мобильные. Экипаж составил протокол, а командир корабля заявил в эфир, что если неадекватная гражданка не успокоится, то самолёт совершит вынужденную посадку в Иране».

В итоге буйная пассажирка все-таки успокоилась и уснула. А по прилете в ОАЭ гражданку пригласили первой на выход и передали полиции. Ей грозит штраф или исправительные работы.

Теги: самолет, пьяный дебош
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