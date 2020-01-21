В России – новое правительство, социальный блок полностью обновлен
В России – новое правительство, социальный блок полностью обновлен Фото: РИА Новости
УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.
Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Место первого вице-премьера вместо Антона Силуанова занял Андрей Белоусов, работавший помощником президента по экономике.
Заместителей премьер-министра стало девять вместо десяти. Из них шесть – новые лица: Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко. Свои должности сохранили Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев.
Не претерпели изменений экономический блок, силовики и главный дипломат:
министр иностранных дел — Сергей Лавров,
министр обороны — Сергей Шойгу,
министр внутренних дел — Владимир Колокольцев,
министр энергетики — Александр Новак,
министр промышленности и торговли —Денис Мантуров,
министр финансов — Антон Силуанов,
министр транспорта — Евгений Дитрих,
министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев,
глава МЧС — Евгений Зиничев,
министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин,
министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов,
министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев.
Полностью обновлен социальный блок правительства, отмечает The Bell.
Вероника Скворцова оставила пост министра здравоохранения, уступив Дмитрию Мурашко.
Новый министр культуры — Ольга Любимова, она заменила Владимира Мединского.
Главой Рособрнадзора назначен Сергей Кравцов.
Министром труда и социальной защиты вместо Максима Топилина стал Антон Котяков.
Министерство спорта вместо Павла Колобкова возглавит Олег Матыцин.
Министр науки — Валерий Фальков, он заменил Михаила Котюкова.
Другие перемены:
Минэкономразвития возглавит Максим Решетников вместо Максима Орешкина.
Министром связи вместо Константина Носкова назначен Максут Шадаев.
Министром юстиции вместо Андрея Коновалова назначен Константин Чуйченко.