Фото: ялалов.рф После массовой гибели пчел Курултай Башкирии представил закон об обращении с пестицидами Фото: ялалов.рф

УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня, 21 января, на заседании Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации сенатор от Башкирии Ирек Ялалов представил и просил поддержать проект Федерального Закона «О внесении изменения в статью 22 ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», подготовленный в Госсобрании – Курултае Башкортостана. Главное новшество — сельхозпредприятия должны информировать население об обработке полей. Обязанность по информированию будет возлагаться на «уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами», говорится в законопроекта. Эти функции сейчас исполняет Россельхознадзор.

Решение создать такой закон было принято после массовой гибели пчел летом 2019 года. По оценке Федерального научного центра пчеловодства, в 25 регионах России к концу июля погибло около 80 тыс. пчелосемей, нанесенный пчеловодам ущерб составил более 2 млрд руб.. В основном отравление пчел произошло на площадях с рапсом, который обрабатывают до 7 раз в сезон. Предполагается, что к 2025 году площади рапса увеличатся в три раза — до 5 млн га.

В Башкирии, для которой мед является брендовым продуктом, в период медосбора погибли порядка 2,5 тыс. пчелосемей. Всего в регионе насчитывалось 325 тыс. пчелосемей. Факты мора пчел после обработки полей зафиксированы в Давлекановском, Илишевском, Белебеевском, Мелеузовском, Гафурийском, Чекмагушевском, Миякинском, Кармаскалинском, особенно в Стерлитамакском районах.

Контроль за оборотом и качеством удобрений не ведется с 2011 года.Зачастую небольшие и небогатые сельхозпредприятия закупают дешевые несертифицированные пестициды, отмечают специалисты.