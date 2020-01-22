Фото: Олег Яровиков В Чишмах местная жительница подала иск в отношении администрации за отсутствие дорог Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Чишмах местная жительница подала иск в отношении местных властей за отсутствие дорог на четырех улицах районного центра.

В производстве Чишминского районного суда Башкирии находится производство по иску местной жительницы Фирузы Дистановой к местной поселковой администрации.

Слушание дела «О разрешении споров между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации» запланировано на 30 января.

«На четырех улицах микрорайона «Заречный» ни разу не делался ремонт дорог. То есть ни разу за 30 лет. Я обжаловала бездействие местных властей в суде. В администрации эти четыре дороги указаны как с твердым покрытием, во всяком случае, так говорит их представитель, но по сути это грунтовки. Поэтому я в первом судебном заседании затребовала всю документацию».

В качестве третьих лиц к процессу привлекаются также администрация Чишминского района, АО «Башкиравтодор», Чишминское ДРСУ БАД, ОМВД по району и МУП «Уют».

Следующее заседание назначено на 30 января.