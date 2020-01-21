В УГНТУ пройдут региональные этапы Всероссийской олимпиады школьников

УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

21 января во всех субъектах страны стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 по экологии. В Республике Башкортостан площадкой для его проведения стал Уфимский государственный нефтяной технический университет. Экология стала первой из ряда дисциплин, региональный этап олимпиады по которым пройдет на базе УГНТУ. Вуз соберет в своих стенах участников олимпиад ещё по трём общеобразовательным предметам: в Уфимском нефтяном с 23 по 25 января будет проходить региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников по физике, с 30 января по 1 февраля – по химии, а с 10 по 12 февраля – по основам безопасности жизнедеятельности.

На церемонии открытия регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии с приветственной речью перед участниками выступил ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин.

«Мы очень рады тому, что именно площадка нашего университета была выбрана для проведения этого важного мероприятия. Это не случайно, ведь мы не в первый раз проводим подобные олимпиады. Здесь, в УГНТУ проводились и заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников. Отрадно отметить, что олимпиадное движение в России возрождается. Оно имеет большую историю. Во время учебы в школе я тоже был участником подобных олимпиад. Олимпиады – это не только стимул для того, чтобы получить какие-то дополнительные баллы, но это еще и такое своеобразное место, где собираются группы по интересам, общаются, знакомятся друг с другом, смотрят, какие достижения друг у друга, стараются перенять. Я надеюсь, что мы создали вам комфортные условия для того, чтобы вы проявили свои способности и знания», – подчеркнул Рамиль Назифович.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии проводится в виде независимых соревнований в трех возрастных параллелях: 7-8, 9 и 10-11 классы. Соревнования проводятся в три тура. 8 января состоялся заочный отборочный конкурс рукописей экологических проектов. По его результатам, для участия в очных теоретическом и проектном турах, в Уфимский нефтяной прибыли 150 школьников, которые представили практически все районы республики.

Победители регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников представят нашу республику на заключительном этапе олимпиады, который состоится в Башкортостане в апреле.

Всероссийская олимпиада школьников проходит по 24 общеобразовательным предметам во всех регионах Российской Федерации. Ежегодно в ней принимают участие более 7 миллионов школьников страны.

Олимпиада проводится в четыре этапа. В сентябре-октябре проходит школьный этап, затем – муниципальный. В январе-феврале проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Заключительный этап соревнований проходит в марте-апреле.

Всероссийская олимпиада школьников дает победителям и призерам значительные льготы при поступлении в вузы. Так, при поступлении в УГНТУ победители муниципального и региональных этапов – учащиеся 9-11 классов – могут рассчитывать на получение дополнительных баллов к сумме баллов ЕГЭ (7 и 10 баллов соответственно), а победители и призеры заключительного этапа на прием «вне конкурса».