Фото: архив В Башкирии запустили программу реабилитации бездомных Фото: архив

УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии создадут площадку по программе восстановления, где бездомные могли бы пройти курс социальной, немедицинской реабилитации на безвозмездной основе, обрести социально-гражданский статус, найти родственников, восстановить документы, получить помощь в трудоустройстве. Об этом сообщает Минспорта республики.

Проект запустила общественная инициативная группа Центра социальной адаптации «Актау». У центра есть помещение, соответствующее всем нормам и правилам, готовое принять участников программы восстановления в формате круглосуточного пребывания в количестве 25 человек.

Также в центре работают терапевты, готовые заняться социальной реабилитацией бездомных.

Организация приглашает всех неравнодушных к участию и просит оказать любую материальную и финансовую помощь для реализации.

«Основные потребности: продукты питания, моющие бытовые средства, канцелярские принадлежности, финансовая поддержка», уточнили в Минспорта.

Напомним, в Башкирии работает несколько служб, которые оказывают помощь бездомным.

Так, в межрегиональную благотворительную общественную организацию социальной адаптации граждан «Линия жизни» ﻿могут обратиться люди, лишившиеся жилья, освободившиеся из мест лишения свободы, выпускники детдомов, инвалиды, которые лишились жилья, люди с нарко/алко зависимостью, женщины и дети, подвергавшиеся домашнему насилию. Стационарный центр социальной адаптации в Уфе: ул. Геологов, 14, Уфа, Респ. Башкортостан, 450074, телефон: 8-937-346-57-78

Благотворительный фонд социальной адаптации граждан «Дом помощи» осуществляет деятельность по уходу с обеспечением проживания, предоставление социальных услуг престарелым и инвалидам. Адрес: г. Уфа, ул. Испытателей, 20

Фонд помощи нуждающимся «Нисаят»﻿ помогает нуждающимся мусульманам: привозит еду, одежду, обеспечивает лекарствами, организует похороны умерших. Адрес: г. Уфа, ул. Кировоградская, 37, к.1, тел. 8-967-454-34-03​

Автономная некоммерческая организация социальной поддержки «Центр»﻿ занимается помощью бывшим осужденным, кормлением нуждающихся, трудоустройством, сбором и раздачей одежды, восстановлением документов. Адрес: г. Уфа, ул.Кировоградская, 37/1, тел. 8-927-319-00-00

Благотворительный фонд поддержки нуждающихся «Благое дело»: г. Уфа, ул. Кировоградская, 22

Социально-реабилитационный центр для лиц в состоянии алкогольного опьянения при необходимости оказывают помощь лицам без определенного места жительства. Адрес: г. Уфа, ул. Карла Маркса, 51/1, тел. 251-57-59, 450112, ул. Победы, 3, тел. 264-73-72, e-mail: ​musrc10 @mail.ru

АНО «Общество помощи детям «Возможность»﻿ оказывает социальную поддержку семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляет временное жилье для мам с детьми в кризисной ситуации. Тел. 8-917-795-17-70, 8-927-309-76-50

РБОО социально-психологической поддержки «Гелиос»﻿ помогает бездомным в Уфе. Раз в неделю кормят горячим ужином людей, находящихся в кризисной жизненной ситуации.