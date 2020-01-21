Битва за Петроград: Как башкирские воины воевали против белого генерала Юденича и победили

Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

«Братья-башкиры! Станьте стеной на защиту Красного Петрограда. Станьте, как скала, у его стен!» О башкирах, героически оборонявших колыбель Октябрьской революции, рассказала газета «Советская Башкирия» в 1956 году. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

Осенью 1919 года, выполняя планы иностранных интервентов и при помощи их, банды белого генерала Николая Юденича начали наступление на Петроград. «В эти грозные дни Революционный военный Совет решил перебросить с Южного фронта под Петроград несколько башкирских полков Красной Армии», — рассказывает газета 11 ноября 1956 года.

Это решение Реввоенсовета поддержал Владимир Ленин. «Выражаю глубокую уверенность в том, что башкиры приложат все усилия к тому, чтобы переброска башкирских частей была проведена в кротчайший срок и с наименьшим обременением для ж/д транспорта», — писал он в телеграмме Башкирскому Ревкому. — Прошу передать братский привет красноармейцам-башкирам. Предсовнаркома Ленин».

Уже к началу октября 1919-го переброска частей Башкирской дивизии с Южного фронта в Петроград была закончена. В Петрограде с любовью встретили башкирские войска. Перед отправкой на фронт политотдел 7-й армии обратился с воззванием к солдатам Башкирской дивизии. «Товарищи-башкиры! Вы показали образцы храбрости на Южном фронте, вы показали свою силу Деникину и его бандам. Вы пришли на защиту Красного Петрограда. Вы пришли для того, чтобы рука об руку, плечом к плечу с петроградскими рабочими отстаивать Петроград от белых разбойников. Братья-башкиры! Станьте стеной на защиту Красного Петрограда. Станьте, как скала, у его стен!» — говорилось в обращении.

Контрнаступление Красной Армии началось 21 октября 1919 года. «Белые отчаянно сопротивлялись, бросая последние резервы в бой, — пишут в газете. — Но никакая сила не могла остановить натиск красных войск».

Героизм петроградских рабочих, курсантов и моряков, вместе с которыми храбро сражались башкирские воины, привел к победе. «24 октября после занятия деревень Койерово, Большое и Малое Пикко на подступах к Каграссарской возвышенности башкирские части отбили ожесточенную контратаку белых, доходившую до рукопашных схваток, и в тот же день заняли эту высоту», — говорится в публикации. Так были разбиты войска генерала Юденича, наступавшие на Петроград.

В издании отмечается, что в годы Гражданской войны башкирские солдаты на Восточных фронтах сражались против Колчака, на Южном – против Деникина, под Петроградом – против Юденича, на Западном – против польских панов. Некоторые части Башкирской дивизии дрались с белофиннами на Карельском перешейке. И все же «героические дела башкирских воинов при защите города Петрограда в 1919 году являются одной из славных страниц в истории башкирского народа», отмечает газета.

В дни героической обороны Петрограда от банд генерала Юденича Башкирской дивизии было вручено кумачовое бархатное знамя с надписью: «От Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов». «Знамя – свидетель бессмертных подвигов тех, кто, не щадя жизни, шел в бой за дело Великого Октября, омытое кровью лучших сынов Башкирии в боях за великую Советскую Родину», хранилось в Башкирском историко-краеведческом музее.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.