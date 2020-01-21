Фото: Олег Яровиков В Уфе превышен недельный эпидпорог по гриппу Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

С каждой неделей доля вирусов гриппа на фоне других респираторных вирусов еженедельно в России увеличивается. Тем не менее, пока Роспотребнадзор России называет уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ – низким.

«Незначительное превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в Астраханской области и Алтайском крае, а также в трех центральных городах — Оренбурге, Ставрополе и Уфе», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что региональное управление Роспотребнадзора планировало привить от простудных вирусов 45% населения республики.