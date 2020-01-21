Или потолок обрушится или пол провалится - жители дома в Уфе живут в небезопасных условиях

Фото: ОНФ по РБ







Фото: ОНФ по РБ

УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жильцы дома №42 на улице Миасской в Уфе всерьез опасаются за свою жизнь и здоровье, за помощью они обратились в республиканское отделение

Общероссийского народного фронта.

В деревянном здании, построенном в начале 50-х годов никогда не проводился капитальный ремонт. Штукатурка стен осыпается, щели такие, что с улицы видно квартиру, потолки залатаны подручным материалом, все держится на подпорках, канализация и водоснабжение в доме отсутствуют. Об этом сообщают активисты ОНФ, выехавшие на место.

﻿«У нас возникло очень много вопросов к техническому состоянию дома. Неизвестно, насколько прочны несущие конструкции, могут ли они обеспечить безопасность граждан. Визуальный осмотр оставил удручающее впечатление. Опасения людей вполне обоснованы, — рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в РБ Надежда Крылова.

Старожил дома Валентина Борисенко, которая заселилась сюда в 1973 году, вспоминает, что раньше в здании размещались отделение милиции, Красный Крест и вербовочный пункт. Позднее помещения перевели в жилой фонд.

﻿«В начале 80-х годов к нам приезжала комиссия и пообещала через три-четыре месяца расселить, но потом про нас словно забыли. Выживаем как можем: квартира тепло не держит, отовсюду дует, стены не утеплены. Все обветшало настолько, что я боюсь, либо потолок обрушится, либо пол провалится. За водой вынуждена ходить на колонку на другую сторону улицы. А мне уже больше 80 лет, тяжело очень», — сетует Борисенко.

Забире Хуснеяровой квартира досталась от отца. Десять лет назад ветеран войны ушел из жизни, так и не дождавшись расселения.

﻿«Он все время надеялся, что получит комфортное жилье. Очень обидно, что папе так и не удалось пожить в нормальных условиях. А мы с соседями до сих пор живем без воды, душа и туалета. Накануне Нового года в одной из квартир начала разваливаться газовая печь, не ровен час все окажемся под завалами», — рассказала Хуснеярова.

Активисты ОНФ призвали администрацию Уфы включить дом на улице Миасской в перечень аварийного жилья и ускорить переселение людей в безопасные и комфортные условия. Фронтовики надеются, что муниципальные власти услышат людей и проведут осмотр дома, чтобы определить процент износа. Дом признается аварийным при износе более 75%.

«Достаточно заявления одного жителя дома для того, чтобы начать процедуру оценки состояния для решения вопроса о пригодности или непригодности для проживания. Не нужно собирать подписи всех жителей дома, как этого иногда требуют чиновники», — добавила Крылова.