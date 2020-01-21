Фото: Олег Яровиков Глава администрации Уфы поручил отремонтировать разбитую дорогу по улице Пугачева Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе относительно теплая погода и таяние снега вывели на повестку дня вопросы состояния дорожного покрытия. Об этом 21 января на оперативном совещании в мэрии сказал глава городской администрации Ульфат Мустафин.

«Разрушается асфальтобетон, появляются ямы. Управлению коммунального хозяйства совместно с главами районов поручаю провести мониторинг состояния улично-дорожных сетей. Дефекты покрытия, которые представляют опасность для движения транспорта, нужно в срочном порядке ликвидировать. У нас есть технология холодного асфальта — это как временный вариант, до наступления весеннего периода», — сообщил он.

Глава города поручил руководителям администраций районов Уфы представить ему графики выполнения дорожных работ.

«Последующая погода у нас такая же: плюсовая-минусовая. Поэтому приступайте к ямочному ремонту. Очень плохое состояние дороги по улице Пугачева. Принимайте меры», — сказал Ульфат Мустафин.

По словам местных жителей, дорожное полотно по улице Пугачева действительно представляет опасность для участников дорожного движения: дорога разбита, под лужами скрываются глубокие ямы. Водители вынуждены лавировать, нарушая ПДД, выезжать на встречную полосу, чтобы не попасть в «дорожные ловушки».