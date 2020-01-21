Башкирия в федеральных СМИ: Жильцы дома в Уфе оплачивали отопление соседнего ТЦ; о воде

УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В четырёх регионах Поволжья стали вводить меньше жилья. При этом Республика Башкортостан увеличила объем ввода жилья.

Где больше и меньше жилья. В январе-ноябре 2019 года в Приволжском федеральном округе введено в эксплуатацию 13,052 млн кв. метров жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года строительство жилья в Поволжье выросло на 5,2%, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные Нижегородстата. Увеличили объем ввода жилья: на 3% — Оренбургская область, на 4% — Башкирия, на 6,3% и на 6,8% выросли показатели Чувашии и Удмуртии соответственно, на 8,2% в Ульяновской области, на 12,3% — в Мордовии, на 12,9% — в Марий Эл, на 21% — в Пермском крае, на 22% — в Нижегородской области, максимальный рост демонстрирует Пензенская область — на 40,8%, говорится в сообщении. В то же время в четырёх субъектах показатель ввода жилья падает. Больше всего сократилось строительство жилых домов в Кировской области — на 15,9%, на 11,8% снизился ввод жилья в Самарской области, в Саратовской области снижение составило 2,1%, в Татарии — 1%, сообщает REGNUM.

Дефицит «загородки». «Российская газета» узнала, что на первичном рынке загородной недвижимости в прошлом году стало меньше предложений. По мнению экспертов, на рынке есть дефицит доступного по цене, но качественного готового загородного жилья. Так, по данным «ИНКОМ-Недвижимость», на подмосковной «загородке» появилось 63 новых проекта — это на 8% меньше, чем в 2018-м году. На 16% сократилось общее число загородных объектов в экспозиции, также объем жилья в «малоэтажках» снизился почти на треть, а количество таунхаусов — на 10%. Поселки с объектами «под ключ» крайне редки, рассказал эксперт. Другую сложность представляет получение ипотеки на строящиеся дома. Поэтому в этом году развитие индивидуального жилищного строительства станет одним из основных направлений работы Минстроя РФ, говорится в издании. Сейчас пилотный проект по развитию ИЖС реализуется в Белгороде и Липецке, с этого года к проекту присоединятся Якутия, Чечня, Башкирия, Алтайский край и Тульская область, рассказали в газете. В итоге этой сфере должны появиться застройщики с эскроу-счетами и доступная ипотека. При этом на вторичном рынке недвижимости в прошлом году стало продаваться больше частных домов, продолжает газета. В 44 регионах они подешевели. Так, средний российский дом за год подешевел на 4,9% и стоит 4,4 млн рублей. При этом наиболее заметно цены упали в Новгородской области — минус 20%, в среднем 2,6 млн рублей за дом. Также в антилидерах Курская и Тамбовская области, Камчатский край, Башкирия, Челябинская и Амурская области и Марий Эл, говорится в «РГ».

Уровень воды поднимают до правительства. Как стало известно газете «Коммерсантъ», на совещании в Минэнерго обсуждалась возможность повышения уровня воды в Нижнекамском водохранилище с нынешних 63,3 м до 64 м. Это позволит увеличить загрузку Нижнекамской ГЭС «Татэнерго» и решить проблемы судоходства, поясняется в материале и отмечается, что из-за рисков подтопления против этого выступают Удмуртия и Башкирия. Также на совещании «представители Росводресурсов указывали, что водохранилище — федеральный объект и «Татэнерго» как частная компания не может выступать заказчиком такого проекта». «Техническое задание на разработку новых правил использования Нижнекамского водохранилища Росводресурсы смогут выдать только после оценки возможного влияния также на территорию Удмуртии, Пермского края и Башкирии». При этом в Удмуртии выступают против поднятия уровня водохранилища без проведения берегоукрепления. А «власти Башкирии настаивают на проведении экологической экспертизы, геологических и гидрологических изысканий и опроса жителей башкирских районов, расположенных в непосредственной близости от водохранилища». По данным «Ъ», вопрос вынесен на намеченное на 23 января заседание научно-технического совета при правительстве.

Кто поддержит ДШИ? Ответ на этот вопрос искали «Известия». По данным издания, в стране сегодня более 4,5 тыс. детских школ искусств, где юные россияне получают начальные азы музыки, танца, рисования, прикладных ремесел и других художественных профессий. Однако сложность в том, что далеко не все школы находятся в хорошем состоянии. «В большинстве своем здания требуют капитального ремонта — в них, если сооружение соответствует нормам СанПиН, заниматься можно. Таких школ больше всего в Ростовской области, Башкортостане и Ставропольском крае, — говорится в сообщении. — Там может быть не покрашен пол, использоваться старая мебель или старые инструменты, но в целом условия для занятий приемлемы». «Капремонт частичный у нас идет, правительство республики деньги в прошлом году выделяло, надеемся, что и в этом тоже выделит, — поделилась с «Известиями» директор ДШИ Миякинского района Башкортостана Надежда Сайранова. — Нам нужен еще полный ремонт классов. А также крыши, водоснабжения и систем электроэнергии — документы готовы, экспертиза прошла, пока только деньги не получили». Сообщается, что помощь нуждающимся региональным школам не включена в обязанности федерального центра: ДШИ в России находятся в ведении региональных органов госвласти и органов местного самоуправления, пояснили в издании. По мнению собеседников «Известий», «стране нужна общегосударственная программа поддержки ДШИ как важнейшей части системы отечественного образования».

Как нас дурят соседи-бизнесмены, рассказал еженедельник «Аргументы и Факты». В газете говорится, что «платежи за ЖКУ постоянно растут. При этом многие жильцы даже не догадываются, что платят не только за себя, но и за соседей-бизнесменов». Так, в конце прошлого года жители 12-этажного дома 18 по улице Комсомольской в Уфе с удивлением для себя узнали, что несколько лет оплачивали отопление соседнего торгового центра, сообщают в издании. Первые сомнения в правильности начислений у людей появились, когда им принесли платёжки с подросшими суммами за «перерасход» тепла. Жильцы решили, что причина в неучтённом тепле магазинов, расположенных на первом этаже их дома, но всё оказалось намного хуже. «Выяснилось, что к внутридомовой системе отопления подключено нежилое здание по ул. Казанской, 2», – сообщила представитель Госжилстройнадзора РБ. «В 2016-м в многоэтажке поставили счётчик тепла, а значит, больше 3 лет жильцы оплачивали тепло не только за себя, но и за 3-этажный ТЦ с магазинами и ресторанами. Людям сделали перерасчёт, но лишь за 2019 г. А сколько они переплатили до этого?» — недоумевают в «АиФ» «Подобных примеров в нашей стране довольно много, – сообщил изданию руководитель Межрегиональной комиссии по контролю за обеспечением имущественных прав собственников помещений МКД Андрей Пинчуков. – Но особенно часто коммунальные услуги «подворовывают» нежилые помещения, расположенные непосредственно в самом доме», — уточнил он.

О путешествии чая из Петербурга в Уфу. ТАСС и другие федеральные СМИ передали, что сотрудники петербургской полиции проводят проверку по заявлению уфимки о пропаже 15 тонн чая. Как рассказали агентству в ГУ МВД по городу и Ленинградской области, «в отдел МВД во Фрунзенском районе Петербурга обратилась 25-летняя жительница Уфы, которая сообщила, что еще 13 января заключила договор с транспортной компанией о перевозке 15 тонн чая из Петербурга в Уфу. Компания должна была доставить более 1,2 тыс. коробок продукции на грузовике МАЗ в столицу Башкирии, однако по состоянию на 20 января машина в Уфу не доехала, а местоположение товара не известно», говорится в сообщении и отмечается, что ущерб оценивается более чем в 3,3 млн рублей.