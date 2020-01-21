Предуниверсарий УГНТУ помогает школьникам побеждать на олимпиадах

УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ»,Алия Галимова/.

Предуниверсарий УГНТУ – это совместный проект вуза и Республиканского инженерного лицея-интерната для организации обучения старшеклассников в классах физико-математического, химико-технологического и химико-биологического профилей.

В рамках совместной работы двух образовательных организаций студенты университета работают с воспитанниками лицея, а лицеисты углубленно изучают предметы, пользуются оборудованием и лабораториями УГНТУ.

«Фактически мы работаем как подразделение вуза. Это существенно повышает уровень знаний ребят. Также они привыкают видеть себя в стенах УГНТУ, видят возможности, которые Уфимский нефтяной перед ними открывает, – отмечает учитель химии РИЛИ, и по совместительству старший преподаватель кафедры «Технология нефти и газа» Уфимского государственного нефтяного технического университета Айнур Гумеров. – Лицеисты РИЛИ знакомятся с начертательной геометрией, – дисциплиной, которая практически не преподается в других школах. А химия, которую в школах начинают изучать с 8 класса, в нашем лицее вводится уже с 7 класса. Так, семиклассники осваивают программу 8-9 классов».

Предуниверсарий УГНТУ действует менее двух лет – с марта 2018 года, но результаты его работы уже впечатляют.

«В РИЛИ традиционно сильны технические направления – это математика, физика, информатика, технология, программирование, – рассказывает Айнур Мансурович. – Одним из наиболее сильных предметов в нашем лицее является химия. В прошлом году на республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников из 12 наших участников призерами стали 11. А на заключительном этапе из 6 призеров, представлявших Республику Башкортостан, трое были нашими воспитанниками. Наши олимпиадники подняли конкурс на поступление на специальности кафедры «Газохимия и моделирование химико-технологических процессов». На половину из десяти бюджетных мест, которые предоставляет кафедра, без экзаменов поступают наши учащиеся – победители и призеры олимпиад. Так, в прошлом году проходной балл ЕГЭ на специальности данной кафедры возрос до 261».

Обучение в лицее ведется с 7 по 11 класс. При зачислении будущие лицеисты проходят собеседование и комплексное тестирование, основной упор во время проведения которых делается на математику и логику, а также проверяются знания в области русского и английского языков и таких школьных дисциплин, как культура Башкортостана и естествознание.

Предуниверсарий – это отличная возможность для учащихся сельских школ со всех районов республики. Учиться в РИЛИ приезжают дети и из других регионов. Традиционно это представители Пермского края, Оренбургской и Челябинской областей.

Александр Зиновьев, учащийся 7 класса РИЛИ, поступил в лицей в 2019 году. Он приехал учиться в Республиканский инженерный лицей-интернат из Балтачевского района.

«Учиться в лицее не сложно, но уровень знаний, который здесь дается – намного выше уровня обычной школы, также в РИЛИ намного больше возможностей для развития. Мы принимаем участие в каникулярных школах, у нас бывают занятия по воскресеньям. Мои любимые предметы – химия и физика, нравится ставить различные опыты. Я изучаю химию, хотя химия в обычных школах начинается с 8 класса. Мы занимаемся наукой, спортом. Для меня обучение в лицее не только получение знаний, но и общение – я не только учусь чему-то новому, но и развиваюсь в социальном плане», – делится лицеист.