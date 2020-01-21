В Башкирии впервые администрацию района возглавила женщина

Фото: Олег Яровиков













Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Администрацию Кигинского района сегодня возглавила Зухра Гордиенко.

Это первая женщина в республике, которая стала главой муниципалитета. Ее кандидатуру депутатам местного совета представил глава Башкортостана Радий Хабиров, который отметил ее деловые и профессиональные качества.

﻿«Зухра Маулитбаевна, родом из Учалов, практически всю жизнь она проработала в социальной сфере, последние 8 лет она занимала должность заместителя главы администрации Учалинского района по социальным вопросам, она очень энергичный руководитель, прошу поддержать ее кандидатуру», — отметил Радий Хабиров.

Глава региона поблагодарил Шамиля Мухаметдинова, который 4 года возглавлял Кигинский район и вручил ему орден Салавата Юлаева.

﻿«Шамиль Радилович показал себя эффективным руководителем, он будет работать в Уфе в аппарате Госсобрания Башкортостана. Развитию северо – востока мы будем уделять самое серьезное внимание, в Кигинском районе появятся новые социальные объекты. Нового главу, если ее поддержат местные депутаты, я прошу быть очень аккуратной и осторожной с людьми», — сказал Радий Хабиров.

Депутаты совета Кигинского района единогласно поддержали кандидатуру Зухры Гордиенко и назначили ее и.о. главы администрации района.