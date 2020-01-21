Мэр Уфы сообщил о новых кадровых назначениях
УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин на оперативном совещании в мэрии озвучил новые кадровые назначения.
Начальником управления кадрового обеспечения и муниципальной службы администрации Уфы назначена Айгуль Абзалтдинова. Ранее она занимала должность замначальника организационно-контрольного управления администрации башкирской столицы.
Муниципальное унитарное предприятие «Уфа-печать» возглавил Азат Файзуллин.
Ульфат Мустафин пожелал им успехов в дальнейшей работе и попросил коллег «поддержать на первых порах».