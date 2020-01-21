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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Мэр Уфы сообщил о новых кадровых назначениях

ПОЛИТИКА

УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин на оперативном совещании в мэрии озвучил новые кадровые назначения.

Начальником управления кадрового обеспечения и муниципальной службы администрации Уфы назначена Айгуль Абзалтдинова. Ранее она занимала должность замначальника организационно-контрольного управления администрации башкирской столицы.

Муниципальное унитарное предприятие «Уфа-печать» возглавил Азат Файзуллин.

Ульфат Мустафин пожелал им успехов в дальнейшей работе и попросил коллег «поддержать на первых порах».

Теги: назначения, Айгуль Абзалтдинова, Азат Файзуллин
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