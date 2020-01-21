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«Квартира забита мусором»: мэр Уфы возмутился обстоятельствами смертельного пожара в доме

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

«Квартира забита мусором»: мэр Уфы возмутился обстоятельствами смертельного пожара в доме Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе при пожаре в квартире жилого дома по улице Бакалинской погиб мужчина. Как сообщало агентство «Башинформ», ЧП произошло 16 января, на момент прибытия пожарных в двухкомнатной квартире девятиэтажного дома горел мусор. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировали 30 человек.

На оперативном совещании в администрации Уфы 21 января мэр города Ульфат Мустафин отметил, что в этой квартире по всей площади было накоплено до 1,5 метра мусора.

«Квартира была забита мусором. В связи с чем это? Он больной был или как? Жители, соседи, старший по дому, мастер ЖЭУ никак на это не реагировали? Как такое возможно в наше время? Ведь сотрудники ЖЭУ своевременно должны делать обходы квартир. Почему так получилось?» — спросил глава города и поручил ответственным службам проверить, состоял ли погибший на учете, а также дать дополнительную информацию по сложившейся ситуации.

Теги: пожар, ЧП, ЖЭУ
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