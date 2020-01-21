Фото: Олег Яровиков «Башавтотранс» закупит новые автобусы Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

ГУП «Башавтотранс» намерено по итогам аукциона 3 февраля закупить 40 автобусов малой вместимости для междугороднего сообщения на 110,66 млн рублей. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Стоимость каждого автобуса массой не более 5 тонн составляет до 2,77 млн рублей.

Автобусы должны быть выпущены не позже 2019 года, исполнитель контракта должен доставить их в течение двух месяцев со дня подписания контракта. Поставщик обязан предоставить гарантию на исправность техники сроком два года и не менее 150 тысяч км пробега.

В 2019 году для «Башавтотранса» было приобретено 527 автобусов различной вместимости, предназначенных как для городских, так и для пригородных и межмуниципальных маршрутов.