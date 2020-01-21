Как в Турции. Санаторий «Янган-Тау» объявил о грандиозной распродаже путевок

УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

Санаторий «Янган-Тау», одна из ведущих здравниц республики, объявил о грандиозном снижении цен до 31 марта 2020 года. Количество номеров по акции – ограничено!

— Трехдневное проживание с питанием по системе «шведский стол» и общеукрепляющими процедурами обойдется всего в 6 700 рублей;

— Четырехдневное – от 7 280 рублей;

— Пятидневное – от 8 790 рублей;

— Десятидневное – от 32 550 рублей.

Основной профиль «Янган-Тау» – лечение заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов дыхания, расстройств нервной и вегетативной нервной системы, гинекологические, урологические, нефрологические расстройства, проблемы с желудочно-кишечным трактом. В 2019 году здесь отдохнули и поправили здоровье более 26 тысяч человек, а за последние пять лет – более 150 тысяч.

Фишка санатория – сочетание природных факторов и современных научных достижений. Медицинский блок – это новейшее оборудование ведущих мировых производителей, а также лечением природным паром из горы Янгантау и водой из незамерзающего источника Кургазак.

Паровые ванны оказывают противовоспалительный, обезболивающий и спазмолитический эффект, а «Кургазак» показан при заболеваниях почек (хронический пиелонефрит вне обострения, мочекаменная болезнь), при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки вне обострения, хронический холецистит, хронический колит).

Подробнее о санатории и акции, смотрите на сайте www.yantau.ru

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом. Лицензия №ЛО-02-01-005759 от 28 июля 2017 года.