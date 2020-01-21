Фото: автор В Башкирии заниматься детским отдыхом смогут только организации, включенные в спецреестр Фото: автор

УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане усилят контроль за организацией детского отдыха. Начиная с лета 2020 года заниматься данной деятельностью и принимать детей смогут только организации, включенные в специальный реестр Министерства образования и науки республики. Соответствующие изменения в законодательство планируют внести депутаты Госсобрания на ближайшем заседании 30 января.

Чтобы попасть в реестр Минобра, организациям необходимо будет представить в ведомство полную информацию о наличии условий для работы с детьми вплоть до санэпидемзаключений и информации об устранении нарушений, выявленных ранее контрольно-надзорными органами. Сведения об организациях подлежат проверке.

Реестр будет формироваться до 1 мая. Полное представление об инфраструктуре детского отдыха будет за месяц до начала летней оздоровительной кампании, отметил спикер регионального парламента Константин Толкачев.

Реестр организаций летнего отдыха существовал и раньше, но его формат был совершенно другим. Содержал лишь минимальную информацию об организациях, а включение в реестр не было обязательным условием для ведения деятельности — достаточно было иметь разрешительные документы.

﻿«Теперь будет иначе. За прием детей без включения в реестр будет предусмотрена административная ответственность вплоть до лишения права заниматься данным видом деятельности, — сказал Константин Толкачев. — Сферу летнего детского отдыха необходимо упорядочить и жестко контролировать. Еще свежа в памяти июльская трагедия в Хабаровском крае, где от пожара в палаточном лагере погибли дети. ЧП было в начале лета и в Башкортостане: в Бирском районе незакрепленный флагшток привел к гибели подростка. Закон должен свести к минимуму фактор случайности и преступной халатности, в результате которой страдают и гибнут дети».

Реестр организаций летнего детского отдыха будет размещаться в открытом доступе.