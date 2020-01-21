Фото: Из архива В Минобре Башкирии объявили победителей регионального этапа олимпиады по информатике Фото: Из архива

УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Минобре Башкирии объявили победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ среди учеников 9-11 класса.

Олимпиада проходила в несколько туров. По результатам проверки олимпиадных работ жюри определило трех победителей – обучающихся 9, 10, 11 классов: первое и третье место у учеников «Инженерного лицея № 83 имени Пинского М.С. УГНТУ», второе место заняли ученики лицея №9 из Сибая.

Призерами олимпиады стали 19 школьников 9 класса, 16 школьников 10 класса и 19 школьников 11 класса из разных городов и районов республики. Наибольшее количество призеров из Уфы, Стерлитамака и Сибая, Мелеузовского и Альшеевского районов.