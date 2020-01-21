Какие ярмарки пройдут в Уфе в этом году - график

УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице утвержден график сельскохозяйственных и тематических ярмарок выходного дня на 2020 год, сообщили в Минсельхозе региона.

Традиционно в январе, феврале, марте и декабре на специально созданных торговых площадках Уфы состоятся мясные ярмарки, на которых по ценам ниже рыночных можно приобрести говядину, свинину, конину, баранину и мясо птицы башкирского производства.

В июле уфимцев ждут летние, «ароматные» ярмарки — «Ягодное лукошко».

Уже с августа в Уфе стартуют медовые ярмарки, на которых можно будет приобрести башкирский мед.

С сентября начнутся осенние сельскохозяйственные ярмарки, главная задача которых — помочь уфимцам запастись на зиму овощами, также выращенными в Башкирии.

«На всех этих ярмарках сельчане нашего региона могут реализовать продукцию, произведенную в своих хозяйствах. В свою очередь, уфимцы получают возможность приобрести качественные и полезные продукты башкирского производства по весьма приемлемым ценам», — добавили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Башкирии.