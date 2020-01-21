Фото: Станислав Шахов Синоптики Башкирии предупреждают о метелях, снежных заносах и гололеде Фото: Станислав Шахов

УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В ближайшие три дня характер погоды в Башкирии существенно не изменится.

По данным Башгидромета, 21 января в регионе будет облачно, пройдет небольшой мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха днем — от 0 до 5 градусов мороза.

22 января ночью прогнозируется небольшой мокрый снег, местами до умеренного, днем снег с дождем. Местами метель, гололед, отложение мокрого снег на провода и деревья. На дорогах гололедица, снежный накат, снежные заносы. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью — от 1 до 6 градусов мороза, днем — от минус 4 до плюс 1.

23 января вновь ожидается мокрый снег, днем небольшой, местами метель, гололед, на дорогах гололедица, снежный накат, снежные заносы. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью и днем — 1-6 градусов мороза.