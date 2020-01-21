В Башкирии ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летний юбилей

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии ветеран Великой Отечественной войны Илья Ковельзон отметил столетний юбилей.

Илью Гильевича приехали поздравить представитель администрации Советского района, совета ветеранов, военкомата, а также школьники, которые интересовались и задавали вопросы имениннику.

На вопрос о секрете долголетия ветеран отметил, что никаких секретных способов нет.

«Я всю жизнь живу с доброй душой, с добрыми мыслями. Молодежи хочу пожелать добра, чтобы вы брали пример с нашего поколения. Мы столько горя повидали в своей жизни, но всегда оставались людьми», — поделился Илья Ковельзон.

Илья Ковельзон, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, родился 20 января 1920 года в селе Макеевка Черниговской области в семье рабочих.

В 1938 году получил среднее образование, в 1941 году закончил третий курс электромеханического факультета Киевского индустриального института. В 1943 году окончил Артиллерийскую Академию им. Дзержинского. В мирное время прошел путь от командира батальона до начальника первой группы.

Закончил службу в звании подполковника. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями.