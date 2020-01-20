Зариф Байгускаров: В работе с людьми не должно быть формализма

Фото: Валерий Шахов





















Фото: Валерий Шахов

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В 2019 году Госдума приняла 530 законов, из них более двухсот за осеннюю сессию. Всего на рассмотрении находятся еще 1 179 законопроектов, из которых 269 приняты в первом чтении, три законопроекта — во втором. Об этом сегодня на пресс – конференции в агентстве «Башинформ» рассказал депутат Госдумы Зариф Байгускаров. Парламентарий сам сейчас ведет 59 законопроектов. В прошлом году в его адрес поступило 913 обращений от граждан, депутат провел 42 выездных приема, на которые со своими проблемами пришли более 500 человек.

«Не все вопросы, с которыми ко мне обращались наши избиратели удалось решить, мы работаем строго по закону. Самое главное в работе с людьми не должно быть формализма, они приходят к нам порой, как в последнею инстанцию и наша задача постараться им помочь», — отметил Зариф Байгускаров.

Парламентарий перечислил ряд резонансных законопроектов, которые Госдума приняла в прошлом году. В их числе закон, меняющий ряд норм основных направлений налоговой политики. Закон упрощает подачу документов в налоговые органы — он предоставляет гражданам право подавать в ФНС и получать от налоговой службы декларации, информацию о налоговых льготах и иные документы через многофункциональные центры. Налогоплательщик сможет подавать заявления о возврате излишне удержанных или уплаченных налогов независимо от временных ограничений — сейчас заявление можно подать в течение трех лет с момента уплаты налога. С помощью многофункциональных центров граждане смогут предоставлять документы о льготах по транспортному, земельному и имущественному налогам, направлять декларации или получать сведения из налоговой.

Зариф Байгускаров отметил, что он как куратор регионального партийного проекта «Безопасные дороги» полностью поддержал принятие закона об ужесточении уголовной ответственности за гибель людей в дорожно-транспортном происшествии по вине пьяного водителя.

По статистике, по вине пьяных водителей в ДТП ежегодно гибнет свыше четырех тысяч человек. При этом 20 тысяч становятся инвалидами.

«Очевидно, что виновник знал о возможных последствиях «пьяного» вождения, но все же сел за руль в нетрезвом виде, а значит — имел умысел и поэтому мы ужесточили максимальное наказание, которое сейчас с санкциями за умышленное убийство и нетрезвый водитель, по вине которого погибли два и более человек может получит срок до 15 лет», — пояснил депутат Госдумы.

На рассмотрении в нижней палате парламента находится немало других важных законопроектов. Депутаты сейчас активно работают над законом, который ограничит продажу бестабачных изделий, в том числе и так называемого снюса несовершеннолетним.

Депутаты работают над Инвестиционным кодексом. Пакет правительственных законопроектов, направленный на защиту и поощрение инвестиций и капиталовложений в России, Госдума приняла в первом чтении в декабре прошлого года.

«Мы также рассматриваем поправки в закон «О связи», которая обяжет операторов мобильной связи провести ее в населенные пункты, где проживает более 100 человек. В этих местах сотовая связь получит статус социально значимой (универсальной) услуги. Для нашей республики, особенно ее отдаленных районов эта тема очень актуальна», — подчеркнул Зариф Байгускаров.

Кстати, по данным Минкомсвязи, сотовой связи нет более чем в 32 000 российских населенных пунктов.

Дискуссии среди депутатов идут и по закону, которым предлагается возродить в России систему медвытрезвителей. По мнению спикера пресс – конференции особенно остро необходимы вытрезвители в крупных городах, где полиция и скорая помощь каждый день сталкиваются с проблемой, куда деть пьяных людей, лежащих на улицах, которые не могут самостоятельно передвигаться. Полиция не может взять такого человека в участок, потому что он никакого преступления не совершал и нет законного повода для его задержания. Скорая отказывается брать человека, который не нуждается в медицинской помощи.

«Пьяный человек, который находится в таком состоянии, как правило, сам совершает преступление или становится объектом преступления, либо, получив обморожения и травмы, пополняет армию инвалидов, иногда умирает. В Башкортостане за прошлый год таким образом погибли около ста человек. Стоимость одной ночевки в вытрезвителе может составлять 2 тысячи рублей. Надеюсь закон примут, и мы спасем сотни и тысячи наших людей».

Зариф Байгускаров отметил, что предложения, высказанные президентом страны Владимиром Путиным в его послании в части новых полномочий Госдумы по утверждению премьер – министра правительства, а затем, по представлению последнего, всех вице-премьеров и министров накладывают на депутатов в том числе и обязанности.

«Мы теперь вместе с правительством будем отвечать за все решения, которые им принимаются и отчитываться за них перед избирателями. Разговоры о досрочном роспуске парламента не имеют под собой никакой почвы. Никто на такой шаг не пойдет, выборы в Госдуму пройдут в назначенный срок по истечении полномочий этого созыва депутатского корпуса».

В завершении пресс – конференции Зариф Байгускаров вручил журналистам благодарственные письма и наручные часы за активную совместную работу в 2019 году.